FDI PARTE DA AVERSA PER COMUNALI ED EUROPEE: GLI UOMINI DI GIORGIA MELONI IN CAMPO

L’occasione è stata l’apertura di un nuovo circolo di Fratelli d’Italia ad Aversa: un incontro con il territorio dove, nella prossima primavera, si andrà al voto anche per le Comunali e dove Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli Esteri, ha già indicato, d’intesa con i dirigenti locali, il nome di Alfonso Oliva come candidato sindaco da proporre agli alleati di centro destra. E non solo comunali nell’incontro al quale hanno preso parte i parlamentari di Fdi Marco Cerreto e Gimmi Cangiano, ma anche i consiglieri regionali Massimo Grimaldi e Alfonso Piscitelli: il territorio della Provincia di Caserta dovrà indicare un nome, maschile o femminile che sia, per la composizione della lista per le prossime Elezioni Europee del 9 Giugno 2024. Intanto, si è trovata la quadra sul nome del Coordinatore Provinciale, mettendo insieme e d’accordo tutti le anime del partito della Provincia di Salerno: si tratta del deputato Gimmi Cangiano. L’unità per il Congresso, l’unità per il sostegno alle prossime europee del candidato del territorio, la sfida è anche questa.

