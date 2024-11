FDI ROMPE GLI INDUGI PER LE REGIONALI 2025: “CANDIDATO SARA’ POLITICO CON IL CENTRO DESTRA COMPATTO”

Il candidato del centrodestra alle Regionali in Campania “sara’ certamente un politico perche’ crediamo fortemente nel valore della politica” e, “come al solito, il centrodestra si presentera’ unito”. Lo dice il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, rispondendo a una domanda dei giornalisti a Giugliano (Napoli), a margine della convention organizzata dal coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia. Delmastro precisa poi di non voler entrare nel merito del possibile nome, perche’ “non voglio appartenere alla ampia schiera di coloro che fanno fughe in avanti, fughe oblique, fughe di lato e fughe indietro”. Assicura poi che nella scelta del candidato avranno un peso anche le proposte che arriveranno del territorio. “E’ una partita importante che ci giochiamo – aggiunge – non ho ancora capito chi andiamo a sfidare dall’altra parte, ammesso che uno possa derogare alla normativa nazionale”. Il riferimento e’ all’attuale presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che ha gia’ annunciato di voler correre per quello che sarebbe il suo terzo mandato consecutivo. “Si autocandida nonostante abbia gia’ fatto due mandati – sottolinea Delmastro – il suo partito a livello regionale gli va dietro, poi a livello nazionale gli va contro, quindi credo che come sempre non ci saranno sorprese. Il centrodestra sara’ unito, il centrosinistra invochera’ campi larghi che non esisteranno e che si trasformeranno in campi santi”.

