FEDERAZIONE LEGA-FORZA ITALIA, GIA’ NAUFRATO IL PROGETTO DI SALVINI E BERLUSCONI ?

Non ci sono stati passi in avanti ma, semmai, qualche passo indietro: prima Matteo Salvini, poi alcuni esponenti di Forza Italia hanno messo nel congelatore, almeno per il momento, il progetto, sostenuto anche da Silvio Berlusconi, per la nascita di una federazione tra Lega e Forza Italia.

Matteo Salvini, oggi accolto a Palazzo Chigi da Mario Draghi, parlando con i cronisti al termine dell’incontro ha escluso di aver parlato del nuovo soggetto politico con il Presidente del Consiglio, raffreddando i timidi – molto timidi- entusiasmi registrati all’interno della Lega.

Tra i maggiorenti di Forza Italia la notizia non è stata accolta tra botti e clacson, anzi, tutt’altro.

C’è fibrillazione in FI, anche per ‘l’acquisto’ dell’ex M5s De Vito passato con gli azzurri. Non è escluso che pure la riunione del gruppo della Camera salti, come è saltata quella con i coordinatori regionali. “La federazione serve solo a far rieleggere una ventina di parlamentari vicini a Berlusconi”, allarga le braccia uno dei malpancisti.