SOLOFRA. CONSIGLIO COMUNALE SU OSPEDALE SALTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE

C’era grande attesa per il Consiglio Comunale di Solofra, convocato per il pomeriggio di oggi, in maniera monotematica sul tema della riduzione dei servizi dell’Ospedale Landolfi. Alla fine, almeno per la prima convocazione, è mancato addirittura il numero legale.

Si comunica che il Consiglio Comunale convocato in seduta aperta per oggi 08 Giugno 2021 alle ore 17.00 non ha raggiunto il numero legale per il suo svolgimento e, pertanto, si terrà in seconda convocazione il giorno 10 giugno 2021 alle ore 17.00.

In considerazione dei rilevanti motivi di interesse della Comunità, come indicati nell’Ordine del Giorno, il Consiglio Comunale, in tale data, si terrà in adunanza aperta.