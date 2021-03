FEDERCEPI COSTRUZIONI PARTECIPA AD ACCADEMIA DIGITALE PER INTERNAZIONALIZZAZIONE

Federcepicostruzioni partecipa allo “Smart Export”, l’Accademia digitale per l’Internazionalizzazione, organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, d’intesa con ITA (Italian Trade Agency) e CRUI, la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.

“Smart Export” rappresenta uno degli interventi prioritari del “Patto per l’Export”, sottoscritto anche da Federcepicostruzioni, e punta alla crescita manageriale e digitale delle micro, piccole e medie imprese italiane e dei professionisti che le assistono.

Il 10 marzo 2021 alle ore 10:30, conferenza online con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, che darà il via al progetto e ai lavori. Interverranno la Ministra dell’Università e della Ricerca, Cristina Messa, il Presidente dell’Agenzia ICE, Carlo Ferro, il Presidente della CRUI, Ferruccio Resta e i rappresentanti delle 5 Business School parte attiva dell’iniziativa: Bologna Business School, Federica Web Learning – Università di Napoli Federico II, Luiss Business School, MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business e SDA Bocconi School of Management.

“Si tratta di un importante risultato concreto che nasce nel quadro del Patto per l’Export – commenta il presidente di Federcepicostruzioni, Antonio Lombardi – che la nostra associazione, firmataria dell’accordo, mette a disposizione di tutte le aziende associate. L’obiettivo è quello di rafforzare la capacità strategica, manageriale e digitale delle imprese e imprimere efficienza ai processi di internazionalizzazione”.

Con Smart Export aziende, professionisti e consulenti di impresa che operano a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI potranno beneficiare gratuitamente di 6 percorsi mirati di alta formazione accademica interamente fruibili on-line – curati dalle predette Business School e dall’Agenzia ICE – sulle tematiche dell’internazionalizzazione, con focus sul digitale.

“Un percorso formativo fondamentale e strategico – aggiunge ancora il presidente Antonio Lombardi – che ci consentirà di aprire nuovi scenari e proporre iniziative concrete per determinare importanti opportunità di lavoro per le nostre aziende sui mercati esteri. Il Made in Italy gode di un forte prestigio e di una eccellente immagine in tutto il mondo: questo può concretizzarsi in importanti opportunità di lavoro per le PMI italiane, anche dell’edilizia. Per questo Federcepicostruzioni è al lavoro non solo sul fronte preliminare e propedeutico della formazione, ma anche per promuovere e accompagnare programmi di crescita e consolidamento delle imprese, sostenendo progetti di aggregazione, reti di impresa, consorzi”.

