FEDERICO CONTE (LEU) VERSO IL SENATO AL NORD ITALIA: COLLEGIO CILENTO E’ PER AZIONE

Non c’è spazio, in Provincia di Salerno, per la candidatura di Federico Conte nel Collegio Cilento Uninominale per la Camera dei Deputati: la sua possibile candidatura per le prossime politiche del 25 Settembre pare, oramai, sfumata con un trasferimento in Lombardia, in Provincia di Milano, dove ci sarebbe uno spazio per la sua candidatura al Senato all’interno delle liste del Partito Democratico. A determinare lo stop alla candidatura di Federico Conte l’accordo PD-Calenda che, in Provincia di Salerno, prevede che almeno un collegio uninominale venga riservato ad Azione. Quello individuato pare essere proprio il Collegio Uninominale per la Camera dei Deputati del Cilento.

