FEDERICO CONTE (PD) ALLA CONQUISTA DEL CILENTO: SUCCESSO AD AGROPOLI E CASTELLABATE

E’ arrivata nel cuore del Cilento la campagna elettorale di Federico Conte, candidato nella lista del Partito Democratico per le Regionali del 23 e del 24 Novembre. Doppio appuntamento per l’ex parlamentare con i cittadini di Agropoli e di Castellabate, ai quali Conte ha illustrato le proposte programmatiche che stanno accompagnando la sua corsa verso le Regionali: in modo particolare la valorizzazione di Agropoli come hub di sviluppo tra la Piana del Sele ed il Cilento. Due eventi molto partecipati quelli di Castellabate e di Agropoli che rappresentano le ultime tappe, in ordine di tempo, del lungo tour che Federico Conte sta portando avanti, da tempo, su tutto il territorio della Provincia di Salerno.

