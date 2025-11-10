LUCA CASCONE CON VINCENZO DE LUCA: SABATO 15 NOVEMBRE APPUNTAMENTO A SALERNO

10 anni di lavoro: successi e sfide per il futuro. E’ questo il titolo dell’evento che, sabato 15 Novembre, a Salerno, all’interno dei saloni del Grand Hotel, vedrà insieme il Consigliere Regionale Luca Cascone, oggi candidato con la lista A TESTA ALTA, insieme al Presidente della Regione Vincenzo De Luca. A partire dalle 11:00 un incontro nel corso del quale ripercorrere le tappe piu’ importanti degli ultimi 10 anni di Governo regionale e lanciare, ovviamente, anche la sfida per la prossima amministrazione regionale.

