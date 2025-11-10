SAN VALENTINO TORIO. SABATO 15 NOVEMBRE INAUGURAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO VASTOLA

Sabato 15 Novembre terremo l’ inaugurazione del ristrutturato Centro Sportivo Polifunzionale di San Valentino Torio (Sa). Aspettiamo tutti.
Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.
Cittadini, sportivi, societa’ sportive, ASD, Associazioni sociali e culturali, giovani, scuole, scuole calcio.
Siamo davvero pronti per l’ inaugurazione e soprattutto per l’ utilizzazione dell’ impianto.
Saranno agibili anche il campo da tennis, il campo da basket e quello di calcetto, che sono stati anch’ essi completamente ristrutturati e messi in sicurezza
Davvero una grande opera per la comunita’ sportiva e non solo.
Vi aspettiamo tutti il 15 Novembre alle ore 10.30.