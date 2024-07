FEDERICO CONTE TORNA NEL PD E PRENOTA UNA CANDIDATURA PER LE PROSSIME REGIONALI 2025

L’ex parlamentare di Leu Federico Conte, alla presenza del Segretario Provinciale del Pd di Salerno Vincenzo Luciano, ha ufficializzato la sua adesione al Partito Democratico. Un incontro, quello che si è tenuto all’interno dei saloni del Bar Moka di Salerno che, tra gli altri, ha visto anche la partecipazione del Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri. E, nel corso del suo intervento, Federico Conte ha lasciato intendere di guardare con grande attenzione al prossimo appuntamento elettorale con le Regionali in Campania, per l’autunno del 2025. Conte in lista con il Partito Democratico alle prossime Regionali ? E’, sicuramente, una ipotesi concreta in campo che, per molti aspetti, sta già agitando gli ambienti interni del Pd della Provincia di Salerno.

