REGIONALI 2025. A CAVA DE’ TIRRENI IL DERBY IN GIUNTA: CANDIDATI SINDACO SERVALLI E VICE SINDACO SENATORE

Si prospetta un derby in Giunta, a Cava de’ Tirreni, in vista delle prossime Regionali 2025: il Vice Sindaco Nunzio Senatore, già candidato alle Politiche del 2022 con il Partito Democratico, è già pronto ad affrontare, proprio con la lista del Pd, le prossime elezioni regionali. E se il vice sarà in campo, anche il Sindaco di Cava de’ Tirreni lo sarà: Vincenzo Servalli, che, tra l’altro, nel 2026 vedrà arrivare il vincolo del terzo mandato, è in campo per la prossima tornata per le Regionali, anche se ancora in cerca di quale maglia indossare per affrontare la partita. Difficile che sia il Partito Democratico la lista nella quale si candiderà Servalli: molto piu’ probabile che possa essere una civica (De Luca Presidente o Campania Libera), anche se il primo cittadino di Cava de’ Tirreni sta tenendo aperta una interlocuzione con tutti i partiti minori del campo largo, fatta eccezione per il Movimento 5 Stelle ed Alleanza Verdi Sinistra. Ed, intanto, il prossimo 19 Luglio lo stesso Servalli, in qualità di Sindaco, porterà il suo saluto al Congresso Cittadino di Fratelli d’Italia. Chissà…

Share on: WhatsApp