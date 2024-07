FORZA ITALIA GIOVANI A SALERNO SABATO 13 LUGLIO PER IL TESSERAMENTO CON SOTTOSEGRETARIO FERRANTE

Domani sabato 13 Luglio, dalle 09,30 alle 12,30 in via Velia, angolo Corso Giuseppe Garibaldi (nei pressi dell’ingresso di Piazza Flavio Gioia) i coordinamenti cittadini di Forza Italia e Forza Italia Giovani Salerno allestiranno un gazebo con l’intento di promuovere il tesseramento per il partito azzurro, in costante crescita nei sondaggi e coinvolto in una forte campagna di espansione e di rinnovamento.

All’evento parteciperà a partire dalle ore 10,00, come parlamentare eletto in provincia e come responsabile nazionale per il tesseramento, l’Onorevole Tullio Ferrante, Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

La stampa e la cittadinanza tutta sono invitati a partecipare.

