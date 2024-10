FINANZIARIA 2024. L’APPELLO DEL SINDACO DI PELLEZZANO MORRA: “BASTA TAGLI AGLI ENTI LOCALI”

“In questi giorni il Governo Meloni sta disegnando la struttura portante della nuova Legge di Bilancio 2024. Il dibattito è tutto incentrato sull’aumento o meno delle tasse a carico di cittadini ed imprese mentre nessuno alza la voce per chiedere di fermare i tagli agli enti locali. Avete mai pensato che altre diminuzione degli stanziamenti per i Comuni costringe i sindaci, per far quadrare i conti, ad aumentare le tasse locali? E agli occhi dei cittadini chi è il colpevole di questa situazione? Gli amministratori locali.”

Lo scrive Francesco Morra, Sindaco del Comune di Pellezzano e Capogruppo in Consiglio Provinciale del Partito Democratico.

In Parlamento, purtroppo, in tutti gli schieramenti politici, non abbiamo sindaci che siano in grado di far sentire la propria voce. Dovrebbe farlo l’ANCI che sta attraversando una fase elettorale. Spero davvero che tanti miei colleghi possano unirsi a questa civile protesta rivolta al Governo per evitare un ulteriore taglio dei trasferimenti agli Enti Locali.