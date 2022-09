FISCIANO. IL MESSAGGIO DEL SINDACO SESSA AGLI ALUNNI: “BUON ANNO SCOLASTICO”

Con una lettera Vincenzo Sessa, Sindaco di Fisciano, rivolge un augurio di buon anno scolastico agli alunni, ma anche agli insegnati ed al personale scolastico per la prima campanella che suonerà domani mattina.

Carissimi studenti,

domattina la campanella darà il via ad un nuovo ed entusiasmante anno scolastico, ricco di scoperte, di sapere e di profonda crescita.

Vivete la scuola con grande serenità ed impegno perché è il luogo dove si acquisiscono le competenze necessarie per l’inserimento nella società e nel lavoro, dove si ha la possibilità di realizzare i propri sogni e dove si scoprono talenti.

Un augurio particolare di buon lavoro a voi che animate il mondo della scuola: dirigenti scolastici, insegnanti e personale ATA che rivestite il ruolo tanto prezioso quanto impegnativo, di offrire ai nostri figli un sapere che valga per tutta la vita. Grazie per quanto avete fatto e per quanto continuerete a fare.

A noi famiglie, auguro la forza e la serenità per svolgere il difficile compito di educare, in sinergia con il personale scolastico, i nostri ragazzi.