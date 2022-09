PELLEZZANO. GLI AUGURI DI BUON ANNO SCOLASTICO DEL SINDACO FRANCESCO MORRA

Con altrettanta responsabilità, siamo chiamati ad affrontare altre emergenze che stanno attraversando il periodo storico che stiamo vivendo, in particolar modo, l’emergenza legata alle materie prime.

Proprio la scuola può segnare una svolta importante in tal senso, trainando l’intera comunità ad assumere atteggiamenti virtuosi e preziosi per il futuro dei nostri territori.

La scuola è sempre stata prioritaria nella nostra azione amministrativa! Ne sono testimonianza, tra le tante iniziative, il finanziamento di un asilo nido nella frazione di Cologna, il project financing del micronido e del centro cottura di via Fravita e, inoltre, il ripristino dei locali dell’ex asilo comunale di via Vitale a Pellezzano Capoluogo.

Alle famiglie dei nostri ragazzi, ai loro sacrifici e al loro impegno, l’A.C. rivolge la propria gratitudine per aver scelto le nostre strutture e la nostra offerta scolastica.

Nei loro confronti, in particolar modo, garantiamo il nostro costante ascolto per le istanze, le indicazioni e le difficoltà che si presenteranno in corso d’opera.