FISCIANO. IL PONTE DELLA VERGOGNA CHE BLOCCA TUTTA LA VIABILITA’ DELLA ZONA

E’ diventato, oramai, un tormentone per tutti i cittadini del Comune di Fisciano ma anche dei centri vicini che, in un modo o nell’altro, devono muoversi in zona: da oltre due anni il cantiere per l’eliminazione del passaggio a livello di Lancusi è fermo, con la strada bloccata e con enormi disagi per tutti i cittadini. Nonostante gli annunci da parte del Sindaco Vincenzo Sessa, i lavori del ponte sono fermi ed, insieme ai problemi per gli spostamenti in macchina, ci sono anche rischi legati alla mancanza di vie di sfogo per la pioggia, in occasione di violenti temporali che, nella zona, si sono già verificati. Oramai i lavori del Ponte di Lancusi sono diventati un tormentone per l’amministrazione comunale di Fisciano che, dal suo insediamento dopo le elezioni del 2021, non è riuscita a trovare ancora una soluzione per la vicenda.

