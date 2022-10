PROVINCIALI 2022. IL CENTRO DESTRA PROVA A TROVARE UN NOME PER LE ELEZIONI DEL 20 NOVEMBRE

A poco meno di una settimana dalla scadenza per la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia di Salerno, a corredo della quale vanno presentate quasi 300 firme di sindaci e consiglieri comunali, il centro destra della Provincia di Salerno non ha ancora individuato il nome sul quale puntare per la campagna elettorale contro il Sindaco di Capaccio Franco Alfieri. Oggi, nel pomeriggio, una nuova riunione dei vertici provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Moderati per chiudere, eventualmente, su di un nome unico sul quale far confluire tutti i consensi degli amministratori e dei sindaci del territorio della Provincia di Salerno.

