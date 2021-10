FISCIANO. L’ASSOCIAZIONE LA SOLIDARIETA’ OGGI COMPIE 30 ANNI DI ATTIVITA’

Il 3 ottobre 1991 alla presenza del Notaio Gustavo Trotta veniva sottoscritto l’Atto Costitutivo de “LA SOLIDARIETA’”. Da allora sono trascorsi ben 30 anni e oggi “La Solidarietà” festeggia con soddisfazione questo suo compleanno. 30 anni che il Presidente di questa Associazione di Volontariato di Fisciano, Alfonso Sessa, vuole ricordare con grande orgoglio, ringraziando tutti i volontari, quelli che hanno operato in passato e quelli attuali, che hanno reso possibile la nascita di una realtà così importante sul territorio della Valle dell’Irno, sorta come strumento di sostegno a favore dei bisognosi

Nel corso di questi anni, oltre al servizio di emergenza sanitaria e protezione civile, “La Solidarietà” ha integrato altri servizi ricevendo numerosi riconoscimenti da parte di Comuni, Provincia e Regione. In questi 30 anni di attività l’associazione è cresciuta con competenze e professionalità diventando un punto di riferimento sul territorio per l’intera cittadinanza. Senza dimenticare che in questi ultimi 2 anni, caratterizzati dall’avvento dell’emergenza sanitaria, si è distinta con un servizio di eccellenza, che comprende anche il supporto logistico al centro vaccinale di Fisciano.

Tra i numeri si ricordano i seguenti: 11 ambulanze con tecnologie di alto profilo professionale, 3 pulmini per il trasporto disabili, 3 automediche, 3 mezzi polisoccorso di Protezione Civile, 1 autobotte, 60 volontari impiegati e centinaia di migliaia le ore di servizio svolte. Numeri questi che sono in continua crescita.

Dalla professionalità e competenza de La Solidarietà nasce nel 2003 , la Cooperativa Sociale “Irno progetto Vita”. L’intento è quello di portare avanti un’esperienza lavorativa a contatto con le fasce deboli, con gli emarginati, con i sofferenti. Dalla sua fondazione, la Cooperativa svolge assistenza domiciliare ad anziani e disabili, recupero di minori disagiati in collaborazione con il Tribunale dei Minori, il recupero di soggetti svantaggiati con il Ministero delle Giustizia, attività ludiche, organizzazioni di colonie estive per disabili. Nel 2004 nasce la Cooperativa sociale “Nuova Solidarietà” impegnata nei servizi rivolti ai minori e nel 2005 nasce il C.S.P. – Consorzio di Cooperative Sociali che gestisce attualmente centri ludici per disabili e trasporti minori.

“Oggi – dichiara Sessa – è un giorno importante per la nostra associazione che taglia il traguardo di ben 30 anni di attività, contraddistinti da coraggio, sacrificio, impegno e forza di volontà. Ingredienti questi che hanno contribuito a far diventare grande il nostro sodalizio, soprattutto in questo ultimo anno e mezzo caratterizzato dal triste evento della pandemia, nel corso del quale, i nostri volontari hanno fornito il maggiore sforzo in termini di professionalità e impegno al servizio del prossimo. Ma la strada è ancora lunga. E noi ce la metteremo tutta per essere sempre un punto di riferimento per il nostro territorio. Tutto ciò potrà realizzarsi se ognuno di noi continuerà a credere nel nostro operato e nella nostra professionalità”. A “La Solidarietà” sono giunti gli auguri di buon compleanno anche da molti esponenti istituzionali locali e da altri soggetti del mondo dell’associazionismo.