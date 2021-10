PROVINCIALI 2021. E’ INIZIATO IL CONTO ALLA ROVESCIA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO

Con l’inizio delle operazioni di voto per le Comunali, parte anche il conto alla rovescia per le Elezioni Provinciali 2021. Il Presidente della Provincia, infatti, avrà tempo fino ad un massimo di 60 giorni dalla proclamazione degli ultimi eletti per fissare la data per le elezioni di secondo livello – riservate cioè a sindaci e consiglieri provinciali – per la elezione del nuovo consiglio provinciale. Conti alla mano, considerato che in qualche comune sarà necessario il ballottaggio per l’elezione del sindaco e che, quindi, le operazioni di proclamazione potrebbe concludersi intorno al 20 Ottobre, è facile immaginare che le elezioni provinciali si terranno nella prima decina del mese di dicembre 2021. Secondo alcune fonti interne a Palazzo Sant’Agostino la data piu’ accreditata per lo svolgimento delle elezioni provinciali è quella di domenica 12 Dicembre.

