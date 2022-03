FISCIANO. OGGI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE SU INGRESSO NEL SUB AMBITO RIFIUTI

E’ stato convocato per il tardo pomeriggio di oggi, a partire dalle 18:00, il Consiglio Comunale di Fisciano. Tra i punti all’ordine del giorno c’è anche l’adesione del Comune della Valle dell’Irno al Sub Ambito Cava de’ Tirreno – Valle dell’Irno per la gestione congiunta del sistema di raccolta dei rifiuti sul territorio. I consiglieri comunali di Fisciano saranno anche chiamato a votare una mozione per la condanna della Guerra in Ucraina e l’aggiornamento del piano planovomutrico dell’Università degli Studi di Salerno.

