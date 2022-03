GIFFONI SEI CASALI. IL SINDACO FRANCESCO MUNNO SI PREPARA ALLE COMUNALI 2020

Anche il Comune di Giffoni Sei Casali si prepara ad affrontare la prossima tornata elettorale: il sindaco in carica Francesco Munno, eletto nel 2017, è già al lavoro per preparare il suo bis a Palazzo di Città e sta lavorando alla composizione della squadra di candidati.

Francesco Munno è stato eletto Sindaco con oltre il 53,52% dei voti insieme alla lista civica “Uniti per i Casali” che ha totalizzato 1.755 voti, pari a 8 seggi in Consiglio Comunale.

La lista civica concorrente, “Ci siamo”, guidata da Rosario D’Acunto, ha ottenuto il 46,67% dei voti, pari a 1.536 voti, ottenendo 4 seggi in Consiglio Comunale.

Sono state totalizzate 18 schede bianche e 45 nulle.

L’affluenza è stata alla chiusura dei seggi dell’83,81% pari a 3.355 votanti su un corpo elettorale di 4.003.