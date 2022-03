ANTONIO IANNONE (FDI): “GOVERNO CONTRARIO A MIO EMENDAMENTO PERSONALE COVID SCUOLA”

“Il governo ha comunicato che darà parere contrario al mio emendamento che prorogherebbe il personale Covid che lavora nella scuola. Un’autentica vergogna perché parliamo di personale che è servito e serve a mandare avanti la scuola durante la pandemia.”

Lo scrive il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.

“Vedremo ora i partiti tramite i loro senatori in commissione come voteranno dopo che in tanti avevano dato rassicurazioni e promesso impegno. Resterà solo Fratelli d’Italia? Si spendono 9 miliardi per l’improduttivo reddito di cittadinanza e non si trovano 80 milioni per chi invece serve allo Stato?”