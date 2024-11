FITTO SI DIMETTE DA MINISTRO: SI APRE LA SUCCESSIONE AL MINISTRO DI FDI ORA IN EUROPA

Raffaele Fitto si è, ufficialmente, dimesso dall’incarico di Ministro della Coesione e dei Fondi Pnrr: ad annunciarlo lo stesso esponente di Fratelli d’Italia che ringrazia il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il lavoro svolto negli ultimi due anni. Adesso si apre la successione ad un pezzo del Ministero che è stato guidato dal politico pugliese, almeno la parte che riguarda i fondi di Coesione. Per le deleghe al Pnrr, da tempo, si parla di un assorbimento diretto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Adesso tutto è nelle mani del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alle prese con i 20 giorni che separano la maggioranza dall’arrivo in Aula, della Legge di Bilancio che, già in Commissione, ha provocato qualche scintilla tra Forza Italia e Lega. La Premier potrebbe, anche, rinviare ogni decisione al nuovo anno, considerato che le dimissioni non sono state “traumatiche” come quelle dell’ex Ministro Sangiuliano – sostituito da Giuli nell’arco di poche ore.