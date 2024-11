REGIONALI 2025. FICO, SEMAFORO ROSSO: PRIMA IL VOTO DEL M5S E L’ASSEMBLEA NAZIONALE DEL PD

Per Roberto Fico c’è ancora da attendere, che almeno finisca la metà del mese di Dicembre perchè ad accendere il semaforo rosso alla sua candidatura, come candidato del Campo Largo, per le prossime Regionali in Campania, ci ha pensato prima il M5S con il secondo voto sui principi della costituente, poi il Pd con la fissazione al prossimo 14 Dicembre dell’Assemblea Nazionale del partito, nella quale si inizierà a discutere anche delle Regionali del prossimo anno. E cosi’ per l’ex Presidente della Camera, prima di avviare la macchina della campagna elettorale per le Regionali 2025 in Campania, sarà necessario attendere ancora qualche settimana: sempre che il Pd di Elly Schlein, con una clamorosa capovolta, non voglia riavviare il dialogo con il Presidente della Regione Vincenzo De Luca su di un nome condiviso da presentare agli elettori campani.

