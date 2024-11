DALL’ASSEMBLEA NAZIONALE DI NOI MODERATI ARRIVA IL NUOVO SIMBOLO DEL PARTITO DI LUPI

“Noi Moderati è un nuovo partito, nato nel 2023, nella tradizione che ha sempre avuto di appartenere al Ppe con Noi con l’Italia e con il Nuovo centrodestra, adesso a gennaio entrerà anche ufficialmente a far parte della famiglia popolare europea. Non a caso abbiamo voluto nel nostro simbolo oggi la parola popolari per l’Europa e domani ci sarà Partito popolare europeo”. Lo ha ricordato Maurizio Lupi a margine dell’assemblea nazionale di Noi Moderati in corse a Roma. “Senza i Moderati – ha sottolineato – il centrodestra non ha una cultura di governo che gli permetta di guardare al futuro. Giorgia Meloni lo ha compreso da presidente del Consiglio e da leader della coalizione, noi insieme al Ppe e a Forza Italia rappresentiamo questa forza importante”.

