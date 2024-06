FONDI COESIONE CAMPANIA, IL MINISTRO FITTO: “MI AUGURO CHE VENGA FIRMATO ACCORDO QUANTO PRIMA”

I tempi dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Campania del governatore Vincenzo De Luca? “Noi ci auguriamo che venga firmato quanto prima. Stiamo lavorando per poter definire un accordo, così come abbiamo fatto con 18 regioni”. Così il ministro per gli Affari europei, Raffele Fitto, in conferenza stampa a palazzo Chigi al termine della Cabina di regia sul Pnrr e della riunione del Consiglio dei ministri. “Ho sempre detto che mi sarei preoccupato del contrario, se avessi fatto un accordo con una regione e avessi avuto problemi con 18 altre regioni. Il fatto che invece abbiamo definito molto positivamente con 18 regioni l’intesa mi lascia ben sperare sul fatto che il percorso che stiamo portando avanti è corretto”, aggiunge sottolineando che con le regioni che mancano all’appello “siamo in fase di definizione. Abbiamo una interlocuzione con la Puglia, abbiamo anche scritto alla Sardegna dando dopo le elezioni la disponibilità a procedere. Le altre 18 sono definite, quindi mi sembra che si proceda in modo molto positivo”. “Frizioni? Sfido chiunque a trovare da parte nostra una sola dichiarazione che possa andare nel senso della frizione. Noi siamo dalla parte opposta, proviamo ad accelerare con l’idea di arrivare al risultato, come fatto con tutti, tranquillamente e in modo assolutamente costruttivo e propositivo. Le polemiche per quanto ci riguarda le lascerei da parte”, conclude Fitto.

