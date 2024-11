FONDO NUOVE COMPETENZE: I TEMPI STRINGONO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Si avvicina, anche per il 2024, la scadenza del bando Fondo Nuove Competenze che il Governo ha finanziato per un totale di 800 milioni di euro. La misura è rivolta a tutte le aziende italiane per la formazione del personale in servizio e consente di ottenere la copertura finanziaria per le spese sostenute. In questa ottica è fondamentale presentare un progetto valido e coerente con la mission aziendale. “La nostra società”, dichiara Daniele Camicia, Ceo di Deaform, azienda leader nel settore della formazione professionale, “è specializzata nell’accompagnare le aziende all’interno del progetto Fondo Nuove Competenze. I tempi per la pubblicazione del Bando, oramai, sono vicini e tutti gli imprenditori che hanno intenzione di presentare domanda per l’accesso ai fondi, devono affrettarsi e dotarsi di un progetto sostenibile e finanziabile.” La società Deaform, nel corso degli ultimi anni, è stata partner di moltissime aziende che hanno avuto accesso ai finanziamenti del Fondo Nuove Competenze.

