LA STORICA GIORNATA DELLA COMUNITA’ DI PELLEZZANO A ROMA RICEVUTA DA PAPA FRANCESCO

Giornata storica per la Comunità di Pellezzano, una cui delegazione con in testa il Sindaco Francesco Morra, affiancata anche da una delegazione di Salerno accompagnata dal Vicesindaco Paky Memoli, è stata accolta in audizione privata dal Sommo Pontefice Papa Francesco in Piazza San Pietro presso lo Stato Vaticano. Presente all’incontro con Sua Santità anche Tiziana Morra, madre del compianto Alessandro Farina.

Nella circostanza, in un clima di intensa spiritualità e profonda commozione e in concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete (che si celebra il 14 novembre) la delegazione di Pellezzano si è unita in una accorata preghiera col Santo Padre per commemorare il mai dimenticato Alessandro, vittima di una errata diagnosi di diabete di tipo 1, e nel contempo per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla delicata tematica relativa alla necessità di effettuare una capillare prevenzione tesa a contrastare questa subdola patologia.

“E’ stata per noi tutti – ha dichiarato il Primo Cittadino – una intensa ed appassionante nonché memorabile giornata per la nostra Comunità, caratterizzata da una profonda emozione e dalla consapevolezza che il Sommo Pontefice ha pienamente condiviso con i presenti la delicatezza di una tematica così allarmante come la patologia diabetica, imprevedibile e subdola nella sua connotazione”.

Anche la madre di Alessandro, Tiziana Morra, nello stringersi ad un affettuoso abbraccio col Santo Padre, ha avvertito quell’afflato paterno, che in quel frangente ha rappresento una unione spiritale indissolubile col suo amato figlio. Al termine dell’incontro, il Sommo Pontefice, a dimostrazione del proprio affetto, ha regalato al Sindaco Morra e alla sorella Tiziana il suo zucchetto Papale, dono molto gradito.