SCAFATI. IL SINDACO ALIBERTI ASSOLTO CON FORMULA PIENA DAL PROCESSO PER VOTO DI SCAMBIO

Il fatto non sussiste: con la formula di assoluzione piena Pasquale Aliberti, oggi Sindaco di Scafati, ottiene una importante vittoria nel processo che, insieme ad altri, lo vedeva accusato di diversi reati, tra cui anche il voto di scambio. Si chiude per l’esponente di Forza Italia un lungo e tormentato iter giudiziario che, oggi, si conclude con la sentenza dei Giudici del Tribunale di Nocera Inferiore che chiudono una pagina politica che ha visto Aliberti finire al centro non solo di un ciclone giudiziario, ma anche mediatico.

Si apre, adesso, una stagione nuova per il Sindaco di Scafati che, in silenzio, ha atteso l’esito della sentenza, anche per iniziare nuove avventure politiche che, all’interno del centro destra, nelle prossime settimane, potrebbero vederlo protagonista, insieme ad altri esponenti politici del centro dell’Agro.