FORZA ITALIA A RIVISONDOLI: SOSPESA MANIFESTAZIONE PER LA MORTE DI UN GIOVANE MILITANTE

Forza Italia in lutto per la morte di Luca Palmegiani, di 25 anni, militante pontino del partito. Il giovane è deceduto dopo essere caduto dal quarto piano di un hotel di Roccaraso, in provincia dell’Aquila, dove si trovava per partecipare all’evento di Forza Italia ‘Azzurri in vetta’ che si sta tenendo nella vicina Rivisondoli. Sui social il giovane militante azzurro ha pubblicato alcuni messaggi di addio alla sua comunità politica. “Il nostro militante Luca purtroppo non ce l’ha fatta. Un grave incidente avvenuto in circostanze drammatiche, senza interventi esterni. Ho parlato con l’autorità giudiziaria, sono in corso le indagini. Purtroppo Luca non è più tra di noi, dedichiamogli un minuto di silenzio perché ha sempre fino all’ultima considerato Forza Italia la sua seconda famiglia”, ha annunciato Antonio Tajani dal palco della kermesse, che è stata immediatamente sospesa

