PROVINCIA DI SALERNO. GUZZO TAGLIA IL NASTRO DI UNA NUOVA SCUOLA A MOIO DELLA CIVITELLA

Una comunità che investe nell’istruzione è una comunità che sceglie il coraggio di costruire un futuro migliore, non solo per sé stessa ma per tutto il territorio.

Sapere aude, auguro a ogni studente che varcherà la soglia della scuola di trovare lì l’ispirazione per esplorare, conoscere e usare la propria mente in modo libero e creativo. Noi, come amministratori, continueremo a lavorare con dedizione perché ogni ragazza e ogni ragazzo abbia gli strumenti per diventare protagonista del proprio domani.