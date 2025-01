REGIONALI 2025, CASCIELLO DETTA LA LINEA DI NOI MODERATI: “NOSTRE LISTE IN TUTTA LA REGIONE”

Programmazione di iniziative politiche e organizzazione territoriale: sono i due punti centrali della riunione del Coordinamento regionale di Noi Moderati che si terrà lunedì, in via De Gasperi 45 a Napoli.

“L’obiettivo di Noi Moderati – afferma il coordinatore regionale di Noi Moderati Gigi Casciello – è radicarsi sempre di più in vista dei prossimi appuntamenti elettorali a cominciare dalle Regionali, per le quali presenteremo nostre liste in tutta la Campania per dare un contributo decisivo al centrodestra e per chiudere la fallimentare gestione di De Luca e del centrosinistra”