TERZO MANDATO, ANTONIO TAJANI (FORZA ITALIA): “CONTRARI A PADRONI ASSOLUTI, LEALI CON ALLEATI”

“Siamo contro il terzo mandato perché in democrazia è bene che chi governa per dieci anni non si trasformi in padrone assoluto, ma possa lasciare il passo a un altro della propria coalizione. Non è giusto che un presidente di Regione debba rimanere oltre i dieci anni, perché possono esserci altre persone di esperienza”. Lo dice Antonio TAJANI, vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia intervenendo dal palco della kermesse del partito forzista ‘Azzurri in vetta’ in corso a Rivisondoli e Roccaraso. “Siamo diversi dai nostri alleati, ma saremo leali fino alla fine con i nostri alleati, il che non vuol dire sottomessi. Leale significa dire la verità davanti e non colpire alle spalle”, dice ancora il leader forzista

