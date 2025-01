REGIONALI IN CAMPANIA. ADESSO TOCCA AD ELLY SCHLEIN MUOVERE LE SUE PEDINE SULLO SCACCHIERE

E’ tutto nelle mani della Segreteria Nazionale del Partito Democratico Elly Schlein: a lei, piu’ che ad altri, spetta prendere una iniziativa politica in Campania, per dare seguito alle parole ed alle dichiarazioni fino ad oggi rilasciate, individuando una coalizione ed un nome dal quale iniziare la campagna elettorale. Spetta ad Elly Schlein mostrare la forza di organizzare, in tutta la Campania, nuovi gruppi dirigenti del Partito Democratico in grado di sostituirsi, almeno per il momento, a quelli che, ancora, si riconoscono nel Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Spetta alla Segretaria Nazionale del Pd convocare un incontro con gli alleati, a cominciare dal Movimento 5 Stelle per finire ad Italia Viva ed Azione, chiedendo loro di avviare un percorso che, nell’arco di qualche mese, possa giungere alla definizione di un programma, di un progetto politico e di una proposta che possa essere, almeno per il momento, alternativa a quella di De Luca ma anche del Centro Destra.

