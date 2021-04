FORZA ITALIA. CALDORO DENUNCIA SILENZI SUL FUOCO AMICO DI RUSSO

Continuo a pensare che la menzogna, oltre le offensive argomentazioni di carattere anche personale, siano incompatibili in una comunità politica. Nessuna risposta. Silenzio”. Così su Twitter, il Capo della opposizione di centrodestra in Campania, Stefano Caldoro risponde a Paolo Russo, vice capogruppo di Forza Italia, alla Camera dei Deputati, che lo ho accusato di desistenza in favore di De Luca alle ultime regionali e che ha accusato il gruppo dirigente campano.

“E mi stupisce – aggiunge Caldoro – questo modo di alimentare e costruire polemiche sulla menzogna, in questo momento particolarmente difficile per Napoli, per la Campania, per il Sud. Non è tempo di polemiche ma di lavorare con serietà sulle cose da fare”.