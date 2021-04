FORZA ITALIA. TEMPI LUNGHI PER IL NUOVO ORGANIGRAMMA IN CAMPANIA ?

Nel comunicato ufficiale, diramato nella giornata di ieri dal Coordinatore Regionale De Siano, si parla di “settimane” ma i tempi, quando si tratta di Forza Italia, sono sempre destinati a prolungarsi: e cosi’, conti alla mano, è probabile che il nuovo organigramma del partito in Campania arriverà solo a fine maggio, come da molte parti pronosticato, quando entrerà nel vivo la trattativa per la scelta dei nomi da indicare come candidati sindaco nelle principali città d’Italia. Napoli, sicuramente, finirà al centro delle trattative nazionali mentre è molto probabile che gli altri comuni della Campania (Salerno, Benevento e Caserta) saranno riservati a scelte regionali. E’ chiaro che la decisione di azzerare le nomine all’interno di Forza Italia ha creato qualche malumore tra gli alleati ed aspiranti tali che erano certi di poter procedere, in tempi rapidi, alla definizioni di accordi ed intese.

