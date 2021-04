ENTRO IL 10 MAGGIO IN CONSIGLIO REGIONALE LA LEGGE DE LUCA SU ABUSO D’UFFICIO

Entro il prossimo 10 maggio il Disegno di Legge firmato dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca, che propone una modifica della disciplina dell’abuso di ufficio ed una riforma del sistema dei ricorsi in materia di giustizia amministrativa , arriverà in Consiglio Regionale per il suo voto definitivo. Dopo il veloce lavoro di valutazione preliminare da parte della Quarta Commissione Lavori Pubblici, il testo si appresta a giungere in Aula dove, con ogni probabilità, si assisterà allo stesso schema visto in Commissione: voto favorevole della maggioranza, astensione da parte del centro destra e voto contrario del Movimento 5 Stelle. Ad oggi proprio il M5S è stata l’unica forza politica a schierarsi, apertamente, contro il provvedimento.

