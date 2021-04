ITALIA, UNICO PAESE AD AVER RINVIATO LE ELEZIONI PER COVID. E NON SI SA QUANDO SI VOTERA’

L’Italia, nel mondo, detiene diversi primati: tra gli altri spicca anche l’aver rinviato le elezioni amministrative, in programma a maggio 2021, per Covid, senza aver, ad oggi, fissato la data per la celebrazione delle votazioni comunali. Nessun altro paese al mondo, almeno nel 2021, ha adottato un simile provvedimento, garantendo, in perfetta sicurezza, come ogni altra attività pubblica essenziale, il regolare svolgimento della tornata elettorale. In Italia, magari con la soddisfazione di qualche forza politica in crisi di consensi, il Governo ha voluto bloccare le procedure elettorali e rinviarle ma, ancora oggi, non si conosce la data per le Comunali 2021 e per le Regionali 2021 in Calabria. Il Ministro dell’Interno Lamorgese, infatti, non ha ancora emanato il proprio decreto con il quale fissa la data e, sostanzialmente, da inizio alla vera e propria campagna elettorale.

