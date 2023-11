FORZA ITALIA CAMPANIA. DE SIANO FA PACE CON MARTUSCIELLO: NUOVO IMPEGNO NEL PARTITO

Come riportato questa mattina dal quotidiano Il Mattino, l’ex senatore e Coordinatore Regionale di Forza Italia De Siano è pronto a rientrare, in maniera attiva, all’interno del partito degli azzurri, dopo un chiarimento con l’attuale europarlamentare Fulvio Martusciello. Mimmo De Siano, dopo la composizione delle liste per le Politiche del Settembre 2022, si era allontanato da Forza Italia, probabilmente deluso dalle scelte del partito che non lo avevano premiato per l’impegno degli ultimi anni. Adesso, alla vigilia della campagna elettorale per le Europee 2024, Mimmo De Siano è pronto a rientrare all’interno di Fi Campania.

