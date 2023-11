AVELLINO, COMUNALI 2024. DOMANI RIUNIONE DEI PARTITI DEL CENTRO DESTRA

I responsabili provinciali e cittadini dei partiti del Centro Destra di Avellino, in vista delle elezioni comunali della prossima primavera, domani sera terranno una prima riunione per avviare un confronto interno e per verificare quale sia la migliore strategia da attuare per la consultazione elettorale della Primavera 2024. Al tavolo, insieme a Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega anche i Moderati e Riformisti con il Consigliere Regionale Livio Petitto e con il Presidente dell’Avellino D’Agostino, il quale non ha mai nascosto il suo sostegno per l’attuale sindaco Gianluca Festa ed anche le sue personali ambizioni per una candidatura alle prossime elezioni Europee. Nulla è escluso, anche che l’incontro di domani sia, semplicemente, un primo momento di confronto, in vista delle scelte definitive che potrebbero arrivare dopo la celebrazione dei congressi provinciali di Fratelli d’Italia e di Forza Italia.

