FORZA ITALIA CAMPANIA: E’ IL GIORNO DELLE NUOVE NOMINE ? UNA SOLUZIONE IN ARRIVO

Dopo una serie di riunioni andate a vuoto, per la mancanza di un accordo tra le diverse componenti, quella di oggi dovrebbe essere la giornata decisiva per la scelta del nuovo organigramma di Forza Italia in Campania. Si va verso un accordo, con il coinvolgimento di tutte le diverse sensibilità, proprio per evitare spaccature alla vigilia di una delicata campagna elettorale. L’idea che potrebbe mettere tutti d’accordo è quella di coordinamenti, affidati in maniera unitaria, a tutti i parlamentari del territorio, con pari poteri e pari dignità: una strada che puo’ essere percorsa tanto per i vertici regionali quanto per quelli provinciali di Forza Italia, in tutta la Regione Campania.

