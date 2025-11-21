FORZA ITALIA DENUNCIA IL CASO DEL CANDIDATO DI CASA RIFORMISTA CHE CERCA BELLE RAGAZZE PER CAMPAGNA ELETTORALE

“E meno male”. Così Carla Ciccarelli, responsabile di Azzurro Donna Campania, commenta “la coincidenza tra le denunce pubbliche di Maria Elena Boschi contro il sessismo online e l’annuncio apparso sui social di un candidato di Casa Riformista alle regionali”, in cui si cercavano “due ragazze di bella presenza” per distribuire materiale del partito renziano, con “pagamento 50 euro, rispondere in privato”.

“Mentre la deputata di Italia Viva racconta giustamente l’umiliazione di vedere la propria immagine manipolata e diffusa su siti sessisti, un suo candidato in Campania pubblica un annuncio che riduce le donne a un requisito estetico e allude persino a un compenso in nero”, afferma Ciccarelli. “Vorremmo capire se per Italia Viva il rispetto vale solo quando si è vittime e non quando a sbagliare è un proprio esponente”.

“Le donne della Campania – conclude – meritano serietà, non messaggi che odorano di passato remoto. Attendiamo le scuse di Matteo Renzi e una presa di distanza chiara da parte della stessa Boschi”.

