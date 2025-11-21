ANTONIO IANNONE (FDI): “MINISTRO CROSETTO CONFERMA CHE PER FICO ORMEGGIO PRIVILEGIATO”

“Dal primo giorno da Presidente della Camera in autobus siamo passati all’ormeggio da casta. I politici non dovevano essere uguali ai cittadini? Ad un comune cittadino darebbero un posto barca ad un prezzo che dire di favore e’ poco? Questo chiarisce la risposta di Crosetto all’interrogazione del Senatore Rastrelli. Ci sono persone che il tempo cambia, Fico e’ stato letteralmente stravolto rispetto a quello che diceva.” Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.