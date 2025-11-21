ROBERTO FICO, APERTURA E CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE NELLE AREE INTERNE

La prima uscita pubblica da candidato Presidente a Cannalonga, l’ultima, prima del voto di domenica 23 e lunedi’ 24 Novembre, a Sala Consilina, insieme al candidato al Consiglio Regionale di Casa Riformista Tommaso Pellegrino. Per Roberto Fico è stata una campagna elettorale nella quale ha voluto dare grande importanza alle aree interne della Regione, in particolare in Provincia di Salerno, dando una particolare attenzione alla parte meridionale del salernotano. E, cosi’, per Roberto Fico le aree interne della Provincia di Salerno sono state il punto di partenza e quello di arrivo della Campagna Elettorale.

