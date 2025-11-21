GAETANO MANFREDI: “DE LUCA LASCIA LA CAMPANIA TRA LUCI ED OMBRE”

“Che Campania lascia De Luca? Sicuramente una Campania con luci ed ombre. Alcune cose sono state fatte, tante sono da fare, quello che penso è che Napoli dirà con forza che vuole stare al centro della nuova Regione”.
Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine della manifestazione di Renzi a Napoli verso le elezioni.
Su come andrà il voto, Manfredi spiega: “vedo una situazione molto positiva a Napoli e nell’area metropolitana, adesso vedremo i risultati delle urne, vedo un grande consenso tra le persone”.

