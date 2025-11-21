“Che Campania lascia De Luca? Sicuramente una Campania con luci ed ombre. Alcune cose sono state fatte, tante sono da fare, quello che penso è che Napoli dirà con forza che vuole stare al centro della nuova Regione”.
Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine della manifestazione di Renzi a Napoli verso le elezioni.
Su come andrà il voto, Manfredi spiega: “vedo una situazione molto positiva a Napoli e nell’area metropolitana, adesso vedremo i risultati delle urne, vedo un grande consenso tra le persone”.
GAETANO MANFREDI: “DE LUCA LASCIA LA CAMPANIA TRA LUCI ED OMBRE”
