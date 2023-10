FORZA ITALIA. DOMANI IL COORDINAMENTO CITTADINO, POI AL LAVORO PER QUELLO PROVINCIALE

C’è attesa, a Salerno città, per conoscere i nomi dei componenti del nuovo Coordinamento Cittadino di Forza Italia che, domani, il professore Giuseppe Fauceglia, insieme al Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello, presenterà alla stampa. Chiusa la partita del Coordinamento Cittadino, i dirigenti regionali di Forza Italia si metteranno al lavoro per chiudere, in maniera definitiva, la lunghissima fase del commissariamento del partito degli azzurri che, oramai, va avanti, per diverse ragioni, da oltre due anni. Sarà compito del Coordinamento Regionale di Forza Italia procedere, in tempi rapidi, ovvero entro la fine del 2023, alla composizione del nuovo Coordinamento Provinciale ed alla nomina, considerata per alcuni aspetti fondamentale, del nuovo Coordinatore Provinciale di Forza Italia.

