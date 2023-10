MERCATO SAN SEVERINO. ENZA CAVALIERE: “ACCANTO A SPORT E SALUTE PER PROGETTO SU INTEGRAZIONE”

“Il Comune di Mercato San Severino è al fianco di tutte le realtà sportive di base che promuovano l’attività fisica quale strumento di integrazione e di lotta all’esclusione di ogni genere.” E’ questo il messaggio che, questa mattina, Enza Cavaliere, Vice Sindaco del Comune di Mercato San Severino, ha voluto lanciare nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto “Un calcio all’esclusione”, voluto e promosso dalla società Sport e Salute.

“Lo sport ma anche le attività teatrali”, continua Enza Cavaliere. “fanno parte dell’ambizioso progetto che punta ad una integrazione di giovani e meno giovani, provenienti dall’estero, anche attraverso momenti di confronto sportivo e culturale. Il nostro Comune, nell’ambito del progetto, ospiterà una scuola di Teatro per la preparazione di uno spettacolo che si terrà nella fine dell’anno; metterà a disposizione i propri spazi verdi per una serie di incontri all’aperto con nutrizionisti ed esperti di yoga; lo sport vero e proprio con un progetto legato al rugby per riscoprire una antica tradizione della nostra comunità. Un calendario ricco di appuntamenti e di momenti di confronto tra diverse culture per far nascere un nuovo modello di integrazione non solo astratto ma concreto ed immediato”.