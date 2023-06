FORZA ITALIA E LA SCELTA DEL SUCCESSORE DI BERLUSCONI NEL COLLEGIO SENATO DELLA LOMBARDIA

Adesso i vertici nazionali di Forza Italia dovranno scegliere il nome del candidato o della candidata da proporre nel Collegio Senatoriale Lombardia 6 – che include tutti la Provincia di Monza e Brianza – per eleggere un nuovo Senatore al posto di Silvio Berlusconi. Le suppletive per le Politiche, che potrebbero tenersi nel mese di Settembre, salvo decisioni diverse del Ministero dell’Interno, potrebbero avere anche un significato profondamente politico, nel caso di una discesa in campo di un altro Berlusconi, che potrebbe essere la primogenita Marina. Una semplice suggestione ? Chissà, i tempi non sono ancora maturi ma la scelta del nome del candidato potrebbe dare un chiaro segnale sulla linea politica di Forza Italia per il futuro. All’orizzonte, infatti, ci sono le elezioni europee alle quali, negli ultimi anni, il partito degli azzurri si è sempre presentato con il nome Berlusconi all’interno del simbolo.

Share on: WhatsApp