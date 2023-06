FORZA ITALIA. IL PROSSIMO 15 LUGLIO VERRA’ ELETTO IL PRESIDENTE DEL PARTITO

E’ stata già fissata la data: il prossimo 15 Luglio Forza Italia eleggerà il nuovo Presidente del partito che, come da statuto, avrà il mandato di condurre il partito degli azzurri fino alla celebrazione del nuovo Congresso Nazionale. A comunicarlo è lo stesso Antonio Tajani, oggi reggente di Forza Italia, al termine della riunione del Consiglio Nazionale del partito che ha affrontato, come argomento, solo ed esclusivamente quello per la sostituzione del tesoriere nazionale.

Nella nostra forza politica c’è spazio per tutti, è una forza di governo, protagonista, dove tutti possono dare il meglio, nei propri settori di competenza. Lo ha dichiarato, secondo quanto si apprende, il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, nel corso della riunione dei gruppi FI alla Camera. “Il consiglio nazionale di Forza Italia si terrà il 15 luglio” ha annunciato il ministro.