SCAFATI. PROCLAMATI I CONSIGLIERI ELETTI, ADESSO SI ATTENDE LA GIUNTA DEL SINDACO ALIBERTI

Questa mattina, nell’Aula Consiliare, presso la Biblioteca comunale “F. Morlicchio”, si è tenuta la cerimonia di proclamazione dei 24 Consiglieri comunali eletti .

Dopo il discorso di rito del presidente dell’Ufficio Elettorale centrale, dott.ssa Rosa Amato, il Sindaco Angelo Pasqualino Aliberti ha rivolto un augurio di buon lavoro ai neo Consiglieri di maggioranza e opposizione.“

Auguri di buon lavoro – ha dichiarato il Sindaco Aliberti – a tutti i neo consiglieri comunali eletti, di maggioranza e opposizione. L’auspicio è che, nell’ambito dei ruoli che ciascuno ricopre e mantenendo la propria idea di Città, il Consiglio comunale attraverso un confronto propositivo e costruttivo riesca da subito a dare quelle risposte che gli scafatesi meritano e che attendono. La presenza di così tante persone qui oggi sta a ricordarvi che avete tutti una grande responsabilità, la stessa che io ho avvertito sin dal primo giorno in cui ho indossato di nuovo questa fascia. I cittadini hanno grandi aspettative, è giusto che siano soddisfatte. Il vostro è un ruolo importante, soprattutto in una Città come Scafati che, per storia, possibilità e per numero di abitanti, merita di tornare ad avere il prestigio che ha sempre avuto. Facciamo in modo che possa accadere prest